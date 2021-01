El cumpleañero Iván Zamorano critica a la ANFP y lanza sus candidatos para dirigir la Roja

En su cumpleaños 54, Iván Zamorano brindó una entrevista en la que comentó el difícil presente que atraviesa la Roja tras la salida del colombiano Reinaldo Rueda y la búsqueda de su reemplazante por parte de la directiva del fútbol chileno encabezad por Pablo Milad.

"Siempre digo que las situaciones que estamos viviendo como Selección uno puede tener una opinión de afuera, pero hay que saber lo que pasa adentro. Desde afuera se dicen muchas cosas que se ha actuado de una manera equivocada", sostuvo Zamorano sobre las circunstancias en las que se dio la salida de Rueda, en diálogo con Radio Agricultura.

En ese sentido, el ex Real Madrid criticó el manejo desde la ANFP. "A mí se me hace difícil entender como una Federación de Fútbol le da la oportunidad a su entrenador para conversar con otro país, pero hay situaciones que uno tampoco sabe. Esperemos que todo llegue a buen término, que podamos tener un DT que garantice buenos resultados con esta generación", estableció.

Al ser consultado si es que tiene algún favorito para que se convierta en el reemplazante de Rueda, el cuarto goleador histórico de la Roja declaró lo siguiente: "Hay muchas personas capaces para asumir como DT. Chile tiene buenos entrenadores para dirigir la selección: 'Coto' Sierra, quien hace rato viene haciendo las cosas bien en Chile y en el extranjero… Me gusta el perfil de entrenador que tiene un táctica, pero que también le otorga libertades a los jugadores para desempeñarse. Berizzo me encanta, pero está en Paraguay".

😍 His talent and tenacity made him legend in Madrid and Milan and a national hero in Chile 🇨🇱

🎂 Join us in wishing the great @bambam9oficial a very happy birthday 🎉@LaRoja | @Inter | @realmadrid pic.twitter.com/DCcARWQNsJ

— FIFA.com (@FIFAcom) January 18, 2021