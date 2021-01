¿1,79 metros y 89 kilos?: Gauthier Mvumbi, el gigante que brilló en el Mundial de Handball y que maravilló a Shaquille O'Neal

Aunque la debutante República Democrática del Congo no pudo avanzar a la segunda fase del Mundial de Handball que se lleva a cabo en Egipto, una de sus figuras logró cautivar a gran parte del planeta deportivo.

Se trata de Gauthier Mvumbi, un pivot que en sus redes sociales piden que lo llamen "El Gigante" y que sorprendió con su agilidad y buen juego, pese a sus dimensiones físicas. Tanto ante Argentina como ante Dinamarca marcó cuatro goles.

Y entre tanto elogio que recibió Mvumbi, hubo uno que sobresalió. "Dicen que eres el Shaq del equipo de balonmano, ¿qué está pasando?", le escribió el legendario Shaquille O'Neal al representante de la República Democrática del Congo que milita en el club Dreux AC, de la cuarta división de Francia.

Gauthier Mvumbi / Foto: Instagram

Y la respuesta del ciado Mvumbi no se hizo esperar, quien así se expresó ante las loas del ex basquetbolista estadounidense: "Un sueño hecho realidad, no me lo creo… mi ídolo Shaquille O'Neal, mi estrella. Gracias por tu mensaje y tu apoyo. No entiendo muy bien lo que está pasando, pero lo que tengo algo que decir: vivan su sueño y luchen por lo que son".

Cabe consignar que en el sitio oficial del Mundial de Handball de Egipto señalan que Mvumbi mide 1,79 metros y pesa 89 kilos. Pareciera ser que su club tiene un dato más preciso. Según el Dreux AC Gauthier mide 1,92 metros y pesa 110 kilos.