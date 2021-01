La furia de Holan en pleno partido de la UC: "Digan que no quieren que salgamos campeones y ya está"

Los micrófonos de la transmisión oficial del encuentro entre Universidad Católica y Everton que se disputó ayer martes en San Carlos de Apoquindo dejaron al descubierto la furia del DT cruzado Ariel Holan en contra del cometido arbitral.

A través de la transmisión de TNT Sports se pudieron escuchar los furibundos reclamos del entrenador argentino en contra del equipo arbitral encabezado por Héctor Jona. Todo se desató después de que el mencionado juez declinara cobrar penal en favor de la UC (por una supuesta falta de Cristián Suárez sobre Gonzalo Tapia), tras revisar el VAR.

Holan las emprendió contra el cuarto árbitro, Juan Ignacio Sepúlveda. "¿Cómo hago para conservar la calma?", partió manifestándole el campeón de la Copa Sudamericana 2017 con Independiente de Avellaneda.

“¿Sabés qué pasa? Son todos los partidos iguales…Digan que no quieren que salgamos campeones y ya está. No hay problema y no nos hacemos mala sangre", prosiguió el director técnico del actual líder del fútbol chileno. "¡Es una vergüenza!", remató.