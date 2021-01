"Sabemos bien quiénes son ustedes": Matías Cano se lució con su oratoria ante la hinchada de Coquimbo

El arquero y capitán de Coquimbo Unido Matías Cano brindó un emotivo discurso ante una concentración de hinchas "piratas", quienes se congregaron para recibir al equipo comandado por Juan José Ribera tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

"Hace mucho tiempo que no me puedo dirigir a todos ustedes. Quiero que sepan que no estoy hablando a nombre mío, sino que en nombre de todos mis compañeros, todo el cuerpo técnico, todo el cuerpo médico", partió manifestando Cano ante los fanáticos, lo que se pudo apreciar a través de un video publicado por Coquimbo en Twitter.

"Sabemos bien qué representamos, sabemos bien quiénes son ustedes, dónde se levantaron, de dónde vienen. Son los que les falta y nunca lloran, nunca piden nada y siempre quieren ir para adelante", enfatizó.

Sobre la turbulenta eliminación en semifinales de la Copa Sudamerica ante Defensa y Justicia, el meta argentino manifestó que "nos golpeó en el alma porque teníamos la ilusión intacta de llegar a la final, pero llegar acá y ver que no les importan los resultados nos deja el tanque de combustible bien lleno para dejar al club en primera".

Justamente el mantenerse en primera será el gran desafío de Coquimbo Unido en los próximos días. El elenco "pirata", que tiene varios encuentros pendientes, marcha en el último lugar de la tabla anual.