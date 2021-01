¿Se descarta de la Roja? Beñat San José asegura que "nadie de la ANFP me ha llamado"

En los últimos días se dio a conocer que Beñat San José, ex técnico de Deportes Antofagasta y campeón con Universidad Católica en 2018 y quien actualmente dirige al Eupen de Bélgica, era uno de los candidatos para reemplazar a Reinaldo Rueda en la Selección chilena, aunque no sería la primera opción para la ANFP.

De todas formas, el propio estratego español se refirió por primera vez a la chance de poder convertirse en el nuevo adiestrador del combinado criollo.

"Sé que se está comentando mucho ese tema. Muchos periodistas han llamado a mis representantes. Pero voy a repetir lo que ya he dicho: nadie de la ANFP me ha llamado", aclaró el hispano.

Eso sí, el vasco ve con buenos ojos el poder sentarse en la banca de la Roja: "Dirigir a la selección de Chile debe ser algo extraordinario, pero también se cómo funcionan los rumores".

"Tengo mi experiencia en todo esto. Es verdad que se me acaba el contrato en Eupen en junio 2021, pero no es el buen momento para hablar del futuro. De momento, no veo irme de aquí", añadió.