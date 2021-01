“Chapa” Fuenzalida y el conflicto con Castillo: “No hubo respuesta”

José Pedro Fuenzalida estuvo en la mira de las críticas de otro referente de Universidad Católica como lo es Nicolás Castillo, actualmente en México, debido a su pasado en otros clubes chilenos, principalmente Colo Colo. En ese contexto, el capitán cruzado confesó que quiso hablar con el delantero, pero al parecer él no.

"Traté de contactarme con él, pero no hubo respuesta. No es algo que me preocupa. Él tiene su opinión. Para mí, las redes sociales no son el lugar para expresarlas, pero ya está y sigo enfocado en lo que vivo acá", explicó “Chapita”.

En conversación con TNT Sports, el volante del club precordillerano también se refirió a la salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena para sumarse a la de Colombia: “La salida se demoró mucho, las negociaciones, etcétera”.

“Seguimos sin técnico, han sonado muchos nombres, pero no tengo claro quién podrá llegar a la Selección. Su proceso, lamentablemente, estuvo muy marcado por el contexto, primero el estallido social y luego la pandemia", complementó el también jugador de la “Roja”.

Fuenzalida también comentó la posibilidad que tuvo de ir Universidad de Chile en la época en que Jorge Sampaoli estaba en la banca azul: “Estaba en Colo Colo y no sentía que pasar por la ‘U’ me iba a dar algo distinto”.

El lateral-volante derecho se encuentra recuperándose de una lesión, por lo que no se sabe si podrá estar presente en Universidad Católica para el próximo duelo ante Palestino por el Campeonato Nacional, donde marchan como únicos líderes, pero con Unión La Calera pisando sus talones.