Dudamel y el mal momento de la "U": “Me siento capaz de revertirlo”

Universidad de Chile sólo pudo rescatar un sufrido empate a 2 tantos ante Deportes Iquique, resultado que no le sirve pensando en escapar de los puestos del descenso en la tabla ponderada y lograr clasificar a una copa internacional. El entrenador azul, Rafael Dudamel, habló sobre la situación y su confianza en solucionarla.

“Me siento capaz de revertirlo y para eso trabajamos. Hoy no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros somos los principales responsables. Soy el líder de este grupo que trabaja y quiere superarse día a día", dijo el estratega venezolano.

Sobre el empate ante los iquiqueños, Dudamel dijo que les ha faltado tranquilidad: “Ante la necesidad, entra la angustia. Hemos hecho el trabajo correspondiente para que eso no nos paralice. Hoy se enfrentaron dos equipos que tenían necesidad”.

“En líneas generales el empate no era lo ideal, pero lo que habíamos quedado en un inicio, lo llevamos a cabo en gran parte del partido", complementó.

El DT azul no se refirió a ningún jugador en particular en relación con las responsabilidades en el empate o la situación que se vive: “Estamos con la responsabilidad de enfrentar juntos la consecuencia de cada resultado. A mí me frustra el no poder ganar. El nivel de rendimiento de los partidos no corresponde a los días de entrenamiento”.

El entrenador también lanzó la consigna de que “quedan cuatro partidos en donde sencillamente está en juego todo el futuro de lo que se viene haciendo en esta semana”.

Universidad de Chile volverá a las canchas, poniéndose al día de la fecha 29, visitando a Coquimbo Unido, el viernes a las 19:00 horas.