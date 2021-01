Dudamel y su continuidad: "Más fácil sería cerrar la puerta y declinar, esa opción cobarde no es la nuestra"

Rafael Dudamel está siendo muy cuestionado en Universidad de Chile. Con un rendimiento de 39%, peor que el que tenía Hernán Caputto, empieza a perder crédito.

El mismo entrenador reconoció que no esperaba este escenario adverso. "Es primera vez que nos ocurre que nos cueste tanto encontrar un funcionamiento deseado y no conozco otra manera que trabajar para poder mejorar", admitió en conferencia de prensa.

Respecto a los culpables de este mal momento, el DT fue claro. "Ayer conversábamos con todo el grupo. Es normal que las críticas vayan al director técnico, pero nosotros en la interna sabemos que la responsabilidad es compartida. Digo con total sinceridad que tenemos una autocrítica bastante fuerte", indicó.



Consultado por Walter Montillo, quien ha bajado notoriamente su nivel desde su llegada, el adiestrador contestó que es mejor preguntarle al jugador. "Hemos hecho todo lo humanamente posible para conectarlo con nuestras formas y realmente no ha sido posible. No quiero decir con esto que no trabaje bien, es un gran profesional", explicó.

AgenciaUno

En la misma línea, se refirió a Joaquín Larrivey. "Por consecuencia, ha decaído en su cuota goleadora, porque esa conexión, esa dupla, era muy importante", prosiguió.

También tuvo palabras para su continuidad. "Más fácil sería cerrar la puerta y declinar, esa opción cobarde no es la nuestra. Nosotros elegimos la valentía por sobre la cobardía", avisó Dudamel.