El argentino Antonio Mohamed es el principal candidato para asumir en la Roja

Otro nombre en la larga lista de candidatos para asumir en la selección chilena, se sumó en las últimas horas. Se trata del entrenador argentino Antonio Mohamed.

Según dio a conocer La Cuarta, faltan detalles para cerrar y oficializar al nuevo técnico de la Roja, y en ese escenario donde el nombre del “Turco” Mohamed ha tomado fuerza en el directorio.

“Si usted me pregunta por Mohamed, le puedo decir que no voy a afirmar o negar ningún nombre. No estoy en condiciones de hacerlo. Esperamos dar a conocer el nombre el viernes, pero no depende de nosotros, si no de las respuestas que nos den”, señaló el presidente de la ANFP a La Cuarta.

Los detalles de la negociación se han llevado con total cautela, que hasta el momento no quieren revelar ningún nombre para que la operación no se caiga.

Antonio Mohamed comenzó su carrera en 2003 y desde entonces ha dirigido a una gran cantidad de equipos en el fútbol argentino, mexicano y español, donde destacan sus últimos títulos al mando del Monterrey.