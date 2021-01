La profunda desazón de Johnny Herrera: "Ya no le tengo fe a la U, sinceramente, en que va a sacar los resultados"

Fiel a su estilo frontal, el histórico Johnny Herrera comentó el difícil presente que está enfrentando Universidad de Chile en medio de la reñida pelea por no caer a la Primera B, a raíz de su situación en la tabla ponderada.

En conversación con Radio Agricultura, Herrera manifestó que hoy el descenso para la U "es factible, está dentro de las posibilidades".

Por lo mismo, el actual arquero de Everton expresó su profunda desazón. "Ya no le tengo fe a la U, sinceramente, en que va a sacar los resultados. Le tengo más fe a Iquique, que para muchos es el equipo que ya está descendido, que va a salir de la zona en que está. Para mí tiene buenos jugadores, un extraordinario arquero, futbolistas de personalidad como Lorenzetti, Donoso, Ramos y otros identificados, como Caroca que está lesionado y ojalá con la para pueda volver. Y los veo con más hambre de salvarse".

"Miro a la U y lo único que quiero es que termine el año para que se vayan todos los que se tienen que ir. Es una pena, pero apunto más a eso a que la U saque resultados", agregó.

En ese sentido, el portero de 39 años manifestó su dolor por no poder estar en la U en este difícil presente, aunque también remarcó su tranquilidad por no tener que vincularse con algunos dirigentes. "Me duele no estar, pero estoy tranquilo y casi que me hicieron un favor. Seguir peleando con ellos ya era demasiado desgastante. Y hoy, tomo palco y veo todas las cagadas que se siguen pegando", sostuvo.

¿Posible retorno?

Por otro lado, Johnny Herrera habló de un posible retorno a la U. "¿Qué posibilidad tengo de volver al club con la gente que está? Me llevo bien con Cristián Aubert (presidente), ganamos muchas cosas juntos. En la otra administración hubo cosas muy buenas, siempre hizo cosas muy buenas, aunque siempre en bajo perfil porque esa es su forma", dijo.

"Le deseo lo mejor, pero cuando tienes unos gallos al lado que te comen la oreja, que no te dejan trabajar, que te hinchan por todo, llegas a tratar de hacer algo y lo único que encuentras es piedras en el camino. Si la U baja a la B y sigue esa gente ahí, para mí es imposible volver", complementó.