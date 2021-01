¿Alexis Sánchez cambia de club en Italia?

Días después de brillar en el triunfo del Inter sobre el Milan, el nombre de Alexis Sánchez vuelve a aparecer en los medios de Italia y no necesariamente por su nivel futbolístico.

El tocopillano podría formar parte de una operación de trueque entre el Inter y la Roma, a raíz del interés del cuadro "neroazzurro" por el bosnio Edin Dzeko.

Dicha información fue entregada por el analista de mercado Fabrizio Romano, quien trabaja para la cadena Sky Sports.

"Inter y Roma están considerando un posible cambio entre Alexis Sánchez y Edin Dzeko. No es un acuerdo sencillo ni está avanzado, pero los dos clubes están en directas conversaciones", aseguró a través de su Twitter.

Inter and Roma are considering a possible swap deal between Alexis Sanchez and Edin Dzeko. It’s not an easy deal or advanced but the two clubs are now in direct contact. 🔴 @SkySport #Inter #Roma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2021