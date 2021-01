Aquí sí hubo presencia chilena: Endler y Guerrero forman parte del once ideal de la última década de la Conmebol

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) elaboró su formación ideal de la última década del fútbol femenino de la Conmebol, en donde aparecen dos jugadoras chilenas.

La IFFHS incluyó en su once estelar a la capitana de la "Roja", Christiane Endler, y a su compañera en la escuadra nacional, Carla Guerrero.

Cabe recordar que en el caso de Endler, este no es el primer reconocimiento que recibe, ya que previamente ha sido nominada dos veces al premio The Best de la FIFA e integró el equipo ideal FIFA/FIFPro.

La formación ideal de la Conmebol en la última década está compuesta por: Endler; Fabiana (Brazil), Erika (Brazil), Guerrero, Tamires (Brazil); Formiga (Brazil), Debinha (Brazil), Estefanía Banini (Argentina); Yoreli Rincón (Colombia), Christiane (Brazil) y Marta (Brazil).