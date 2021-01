Ronald Fuentes fue despedido de Unión Española: la deja en zona de clasificación a la Libertadores

Ronald Fuentes no va más en Unión Española. El entrenador fue despedido este jueves, dos días después de la derrota por 1-0 en Santa Laura ante Coquimbo Unido.

Photosport

"Me sacaron. Como el equipo no venía logrando los resultados positivos que se necesitan para llegar a la Copa Libertadores, que fue el objetivo que nos propusimos nosotros, decidieron que no continuara”, confirmó a La Tercera.

"Chilenita" deja a los hispanos como terceros de la tabla, con 48 puntos, en zona de clasificación a la Libertadores. Eso sí, suman seis partidos sin ganar, con cuatro empates y dos caídas.