Holan y caída de la UC: "Perdimos bien, pero las chances del título siguen intactas"

Ariel Holan, DT de Universidad Católica, reconoció el mérito rival tras la derrota 2-0 del equipo cruzado a manos de O'Higgins en Rancagua. En la conferencia de prensa post-partido, el entrenador trasandino destacó que el resultado fue justo, pero aseguró que sus dirigidos siguen con chances de ganar el título.

"De todos los partidos, hoy perdimos bien. Anteriormente por ahí merecimos más y dejábamos pasar oportunidades. Pero hoy nos costó, aunque controlamos el juego unos quince minutos y generamos algunas situaciones que pudieron hacer otro juego. Pero ellos capitalizaron y justificaron su triunfo a lo largo del encuentro", comenzó el estratego.

Pese a la derrota, Holan rescató: "Todos somos conscientes de que perdimos muchos futbolistas en la seguidilla de partidos de fin de torneo, y nos está costando ensamblarnos con los chicos que juegan. Hoy la buena noticia, dentro del resultado, es que Gastón Lezcano solo se acalambró y pudo jugar en una cancha pesada".

Respecto a los lesionados, el ex Independiente indicó: "Ahora nos quedan tres partidos, La Serena, Calera y Universidad de Concepción. La idea es que Edson (Puch), 'Chapa' (Fuenzalida) y Juan (Fuentes) puedan recuperarse y estén de entrada en alguno de estos partidos. También que Lezcano y Asta-Buruaga vayan recuperándose para el tramo final".

Además, el técnico argentino aseguró que siguen con opciones de ganar la corona: "Estamos con la chance intacta y a medida que podamos recomponer la estructura original del equipo, este esté más solido. No me quiero dejar llevar por la emocionalidad de los resultados, que no han sido buenos desde Vélez hasta acá. Pero las opciones siguen, no solo desde el mérito, sino que en el balance de los partidos que incluso perdimos o empatamos, pues siempre jugamos mejor, salvo hoy".

Finalmente, Holan descartó que el choque ante Unión La Calera de la fecha 33 sea una final: "No, creo que los tres partidos son muy importantes y la primera final es contra La Serena. Hay que ir partido a partido y no verlos así, cada uno ofrece un nivel de dificultad y llegamos de forma diferente a cada uno".