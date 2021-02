Luis Jiménez: "Sabino Aguad decidió que yo no jugara en Universidad de Chile, él mintió"

En medio de su feliz presente en Palestino, el experimentado futbolista Luis Jiménez recordó cuando pudo fichar en Universidad de Chile en 2019, tras expresa solicitud del entonces DT azul Frank Darío Kudelka.

Sin rodeos, el "Mago" apuntó al ex gerente deportivo de Azul Azul, Sabino Aguad, como el responsable de que no se concretara su traspaso a la U.

Luis Jiménez, jugador de @CDPalestinoSADP: "Las declaraciones de Johnny Herrera no me sorprendieron, yo hablé con él. Sabino Aguad decidió que yo no jugara en @udechile, él mintió, dijo que yo había pedido ser el sueldo más alto y era falso. Johnny lo sabía" #DFSHAChile pic.twitter.com/SyBoE2t1i6 — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) February 1, 2021

"Sabino Aguad decidió que yo no jugara en Universidad de Chile, él mintió, dijo que yo había pedido ser el sueldo más alto y era falso", declaró Jiménez en entrevista con DirecTV.

Más allá de aquella situación, Jiménez no descartó que en un futuro pueda fichar en la U. "Estoy muy cómodo en Palestino, tengo un año más de contrato, pero en el fútbol no hay nada seguro", dijo.

Luis Jiménez y la Roja

En cuanto a su buen presente deportivo y la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Roja, el ex Inter de Milán comentó que "lo que más me ha gustado en mi estadía de Palestino es que he podido ser un aporte. Estoy muy feliz. Yo trabajo duro, si me tocara ir a la Selección quiero estar de la mejor manera y dependerá del entrenador".

Por otro lado, el actual capitán de Palestino manifestó que "la salida de Reinaldo Rueda se sabía y ha pasado mucho tiempo en la elección del entrenador. Las situaciones no se están manejando de la mejor manera en el fútbol chileno".