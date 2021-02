La nueva aventura de Mario Salas: fue oficializado como DT del equipo que marcha penúltimo en la liga de Egipto

Tras un 2020 de malos resultados tanto con Colo Colo como con Alianza Lima, el director técnico chileno Mario Salas vuelve a las pistas: tomará las riendas del Wadi Degla FC de Egipto.

"Le damos la bienvenida al nuevo técnico chileno Mario Salas", publicó este lunes el Wadi Degla en su cuenta oficial en Twitter.

El nuevo equipo del "Comandante" marcha en el penúltimo lugar de la tabla de la Premier League de Egipto, con solo 7 puntos tras 10 partidos disputados.

Este será la tercera experiencia de Mario Salas como entrenador fuera de Chile. Sus dos etapas previas dirigiendo fuera de Chile fueron en Perú y con disímiles resultados: Sporting Cristal (2018) y Alianza Lima (2020).

