Francisco Sierralta destaca en Inglaterra: fue elegido el jugador del mes en el Watford

Un buen presente atraviesa el defensa chileno Francisco Sierralta en el fútbol de Inglaterra. El seleccionado nacional fue escogido el jugador del mes en el Watford.

A través de su cuenta en Twitter, el Watford informó que el zaguero formado en Universidad Católica fue elegido como el mejor jugador de enero, con un 84% de los votos.

Cabe consignar que tras un difícil comienzo de temporada, en el que incluso se vio fuera de las nóminas por decisión técnica, Sierralta supo revertir su situación y adueñarse de un puesto en el once titular del equipo que compite en la Championship, segunda categoría del fútbol inglés.

Con la llegada del director técnico español Xisco Muñoz a fines de diciembre, el defensa que fue titular en la Roja en el arranque de las eliminatorias a Qatar 2022 comenzó a recibir confianza para adueñarse de un lugar en la zaga del Watford.

Durante enero, Francisco Sierralta jugó como titular los seis encentros que disputó el Watford: cinco por la Championship y uno por la FA Cup.

🇨🇱 Francisco Sierralta is your @Sportsbetio Player of the Month for January, winning the award by a record margin, with 84% of the vote! pic.twitter.com/gEl2PGCGDT

— Watford Football Club 💙 (@WatfordFC) February 1, 2021