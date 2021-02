Eduardo Vargas hace profunda autocrítica: "Mi rendimiento no está siendo muy bueno, soy goleador y no lo estoy haciendo"

A pesar de ser titular indiscutido en Atlético Mineiro, el delantero chileno Eduardo Vargas hizo una profunda autocrítica sobre su desempeño en el elenco dirigido por Jorge Sampaoli.

"Mi rendimiento actual no está siendo muy bueno, soy un jugador goleador y no lo estoy haciendo", expresó el bicampeón de América con la Roja, en conferencia de prensa.

En sus declaraciones, Vargas se refirió a su último gol con la camiseta del Atlético Minero, el que marcó el domingo en el triunfo 2-0 como local sobre Fortaleza por el Brasileirao.

"Me molestó cuando el portero tapó, pero luego me alegré. No quise celebrar. Ahora estoy trabajando para intentar marcar más goles y tratar de tener más posibilidades de marcar", dijo.

Al buscar razones respecto a su falta de gol, el ex Tigres comentó que "tengo que intentar llegar más a la zona cuando cruza Savarino, Keno, Arana. A veces no estoy o llego tarde. Creo en mi continuidad y por eso estoy trabajando para intentar marcar más goles".

Cabe consignar que en 11 encuentros disputados con el Atlético Minerio (10 como titular), Eduardo Vargas registra dos goles.

La lucha por el Brasileirao

Por otro lado, el seleccionado nacional se refirió a la lucha por el título en Brasil con el Atlético Mineiro. Tras 33 fechas disputadas, el "Galo" se ubica en el tercer puesto de la tabla del Brasileirao con 60 puntos, por detrás de Internacional (65) y Flamengo (61).

"Tenemos posibilidades de ganar. De nosotros depende y también que Inter y Flamengo pierdan puntos. Intentaremos ganar todos los partidos que tengamos y apoyar a los equipos a los que se enfrenten. Siempre tenemos en mente luchar por el título. A nosotros nos toca jugar siempre concentrados y tratar de marcar goles en los partidos en los que llegamos a la portería rival", manifestó al respecto el segundo goleador histórico de la Roja.