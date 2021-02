Zampedri: "No he escuchado nada de Holan en la Roja, lo veo enfocado en la UC"

Tras las complicaciones para cerrar el fichaje de Matías Almeyda como nuevo entrenador de la Roja, la ANFP estaría contemplado otros candidatos para la banca de la Selección. En ese contexto, uno de los nombres que asomaría es el de Ariel Holan, actual técnico de Universidad Católica.

Quien se refirió a esta situación fue Fernando Zampedri, goleador de los "cruzados", quien aseguró que no ha escuchado nada sobre el tema y que ve al DT argentino enfocado en su trabajo en el cuadro cruzado.

"Yo no he escuchado nada, no estoy al tanto sobre quién puede ser el entrenador de la selección. A él (Holan) lo veo metido en lo nuestro y enfocado en el equipo", declaró el delantero argentino de la "Franja".

Zampedri: "No hay ansiedad en el equipo"

Por otro lado, el atacante de la UC tuvo palabras respecto a la definición del Campeonato Nacional. "Sabemos cuál es el objetivo y tenemos que concentrarnos en el partido con La Serena y conseguir un triunfo que nos deje bien posesionados", dijo.

"No hay ansiedad en el equipo, pero hemos tenido muchas bajas. Estamos bien, los chicos a los que les tocó jugar lo hicieron de buena forma, estamos convencidos de que vamos por muy buen camino", agregó.

Del mismo modo, Zampedri manifestó que "tenemos que corregir cosas y estar enfocados en mejorar nosotros, en el camino que estamos haciendo. Las lesiones nos han golpeado un poco, hemos tenido gran cantidad de partidos y muchas bajas, pero eso no quiere decir que no queríamos jugar bien".