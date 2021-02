César Pinares, en el centro de la polémica en Brasil

El futbolista chileno César Pinares protagonizó una polémica situación en Brasil, durante el encuentro entre Gremio y Santos por la fecha 34 del Brasileirao.

Se jugaban los descuentos de dicho partido (que terminó igualado 3-3), cuando el DT Renato Gaúcho decidió que Pinares ingresara al campo de juego. Sin embargo, aquello no se pudo concretar. Según afirmaron distintos medios brasileños, el ex mediocampista de Universidad Católica se negó a entrar.

"El asistente técnico de Gremio, Alexandre Mendes, gritó tres veces el nombre de César Pinares desde el banquillo. Pero el chileno se negó y se quedó donde estaban los suplentes", relató Globoesporte.

En tanto, Bolavip sostuvo lo siguiente: "Un hecho que sucedió al final del partido agravó la situación dentro de la plantilla de Gremio. El mediocampista Pinares se negó a entrar al campo cuando fue convocado por el cuerpo técnico de Renato Gaúcho. El jugador se quedó en el banquillo y no jugó contra Santos".

Consultado por esta situación, Renato Gaúcho salió en defensa del seleccionado chileno. "En cuanto a Pinares, estuvo fuera de un partido por dolores musculares y ahora de repente tuvo miedo de correr riesgos, no estaba seguro", explicó.

NO AR | VESTIÁRIO

🇪🇪 Com registros do repórter fotográfico Fabiano do Amaral, Pinares sendo chamado para entrar em campo ao final da partida.

⚽️ 🇪🇪 (7º) Grêmio 3 x 3 Santos (8º) ⚫️

📻 FM 101.3 | AM 720 | APP

📺 https://t.co/zU8oReEnl5#FutebolGuaíba pic.twitter.com/H7wusFxDcY

— Futebol Guaíba (@FutebolGuaiba) February 3, 2021