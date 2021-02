Marcelo Díaz: "Ya he tomado una postura y se la comuniqué a Racing"

El futbolista chileno Marcelo Díaz, quien por estos días se recupera de la operación por un síndrome meniscal en la rodilla derecha, se refirió a su futuro, aunque evitó entregar mayores detalles sobre un posible regreso a Universidad de Chile.

"Tengo una decisión tomada sobre mi futuro y el club ya la sabe. Los que saben mi decisión son quienes lo necesitan. Ya he tomado una postura y se la comuniqué a Racing y a mis representantes. Veremos qué es lo mejor, pero en estos tiempos lo primordial es la recuperación", declaró Díaz en TyC Sports.

"Chupete" Suazo renovó con La Serena y celebrará sus 40 años como futbolista profesional El experimentado delantero extendió su contrato con los "papayeros” por una temporada más.

Eso sí, el ex seleccionado nacional deslizó que cumplirá su contrato con Racing, es decir, permanecerá en la "Academia" hasta mediados de 2021. "Es una decisión personal, lo tengo asumido pero todo puede cambiar. No puedo decir qué ocurrirá en junio, cuando se termine mi contrato", estableció.

Además, el ex Celta de Vigo manifestó su felicidad por permanecer en Racing. "Estoy muy bien, recuperando fuerzas. Todavía no tengo una fecha exacta de vuelta pero estoy trabajando para acortar los tiempos. Por ahora no hay plazos y vamos viendo la evolución", expresó.