Almeyda tras decirle que no a la "Roja": "Hay una cláusula de rescisión y es muy cara, me quedé con las ganas"

Matías Almeyda definitivamente no viene a la selección chilena. Luego de que se diera por hecho su arribo, el argentino rompió el silencio y confirmó que no llega a la "Roja", pues el monto para salir del San Jose Earthquakes es muy elevado.

"Tengo contrato acá, me quedan dos años más. Yo nunca me fui de ningún lugar peleado, no es mi estilo", explicó el "Pelado" en entrevista con Radio La Red, destacando su buena relación con el dueño del equipo estadounidense y el proyecto que encabezan. "Hay una cláusula de rescisión y es muy cara, y yo no soy más un jugador, soy entrenador. Si llegas porque te compraron, estás liquidado", complementó.

Getty

El ex volante confesó que le atraía mucho el reto nacional. "Me quedé con ganas, lo tengo que decir", expresó, agregando que "era un hermoso desafío, sobre todo por la calidad de jugadores que tiene Chile".

"Estoy muy agradecido por el esfuerzo que han hecho para contratarme, para esa propuesta deportiva y económica, que era muy buena", añadió.