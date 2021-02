José Luis Sierra habla de la Roja y emplaza a los dirigentes del fútbol chileno

Tras el sólido triunfo 3-1 como visitante de Palestino sobre Everton por la fecha 32 del Campeonato Nacional 2020, el director técnico de los árabes, José Luis Sierra, habló de la búsqueda de un nuevo entrenador para la Roja.

En ese sentido, el DT que asoma como una de las cartas para tomar la banca de la Selección, afirmó que no ha recibido ningún tipo de contacto de la ANFP.

"Me han preguntado mucho por la Selección y he dicho lo mismo permanentemente: no me ha llamado nadie. No he tenido ningún contacto, ningún sondeo ni acercamiento", declaró el "Coto".

Más allá de aquello, Sierra hizo un emplazamiento a los dirigentes del fútbol chileno a raíz de la búsqueda del reemplazante de Reinaldo Rueda en la banca de la Roja.

"Lo que sé es que la Selección necesita un técnico lo más rápido posible. Queda muy poco tiempo. El calendario está muy cargado", manifestó el entrenador que logró levantar el nivel de Palestino y posicionarlo en la zona alta de la tabla de posiciones.