El boliviano Alejandro Chumacero podría recalar en el fútbol chileno

Un seleccionado sudamericano podría recalar en el fútbol chileno. El internacional por Bolivia Alejandro Chumacero tendría opciones de convertirse en refuerzo de Unión Española para la temporada 2021.

Según informó el diario Los Tiempos, el mediocampista de 29 años que recientemente puso fin a su vínculo con el Puebla de México contaría con una oferta de los hispanos, la que caducaría el 20 de febrero.

Tras su salida de Puebla, Chumacero fue contactado por Always Ready, equipo comandado por el chileno Sebastián Núñez y que competirá en la Copa Libertadores 2021.

Alejandro Chumacero jugó los tres últimos años en el Puebla de México / Foto: Getty Images

Sin embargo las conversaciones que dicho equipo no llegaron a buen puerto y el propio Chumacero en sus redes sociales se encargó de dejarlo en evidencia.

"Chau Always, mi Tigre te sigo esperando", expresó Chumacero en Twitter, abriendo la puerta a su regreso a The Strongest. Sin embargo, el problema de aquel club es que no estaría en condiciones de pagar su salario de 300 mil dólares anuales.

¿Llegará al fútbol chileno el boliviano Alejandro Chumacero?