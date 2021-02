Ahora con Juventus: en Italia vuelven a especular con un trueque que involucra a Alexis Sánchez

Si hace unas semanas en Italia hablaban sobre un posible trueque entre el Inter de Milán con la Roma por Alexis Sánchez y Edin Dzeko, lo que finalmente no se concretó, ahora lo hacen sobre un posible intercambio del cuadro lombardo con la Juventus, con el delantero chileno involucrado.

Según afirmó Calciomercato.it, el tocopillano sería pretendido por la "Vecchia Signora", que ofrecería al elenco neroazzurro al mediocampista galés Aaron Ramsey, quien fue compañero de Alexis en Arsenal.

El citado medio publicó que "el chileno no es considerado un elemento básico del equipo de Antonio Conte , tanto que en enero podría haber dejado el Inter si el club hubiera llegado a un acuerdo con la Roma para intercambiarlo por Edin Dzeko. La despedida de Sánchez del Inter, sin embargo, solo podría haberse aplazado".

"Como se mencionó, el ex Barcelona, Udinese y Manchester United podría mudarse a la Juventus, a cambio de Ramsey. El galés, afectado por las lesiones, no pudo convencer del todo y ciertamente no se puede descartar una despedida (también gusta al Tottenham y Arsenal de Inglaterra)", añadió.

Además, se indicó que el tocopillano está valorado por el Inter en 10 millones de euros, mientras que el galés costaría el doble, pero que ambos equipos están dispuestos a negociar el intercambio".