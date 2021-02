¿Y si te llama Román? A Eugenio Mena lo siguen desde Boca Juniors y desató una polémica con Racing

Eugenio Mena podría ser nuevo refuerzo de Boca Juniors. Es que en medio de la renovación de su contrato con Racing Club, en Argentina aseguraron que Juan Román Riquelme llamó al lateral para conocer su situación.

Desde ESPN aseguraron que el ex volante y actual vicepresidente segundo de la escuadra xeneize llamó al jugador, lo que desató la polémica porque el club bostero se saltó a La Academia para negociar con el chileno.

El problema fue que en el mismo programa el reportero de Boca desmintió la situación, asegurando que "me dijeron que no interesa, acá niegan todo llamado. Para nada, no están buscando alguien así", luego del Consejo de Fútbol.

Lo cierto es que Mena sigue negociando su renovación en Racing, donde busca una mejora salarial a raíz de la devaluación del dólar, tratando de conseguir un mejor de la divisa norteamericana especificada en su contrato.

Desde Universidad de Chile también están atentos a la situación del lateral izquierdo, ya que buscaban repatriar al campeón de la Copa Sudamericana con miras a la temporada 2021, mientras Eugenio Mena espera volver a la selección chilena.

Eugenio Mena ha logrado regularidad en los tres años que lleva en Racing