Ronald Fuentes y la búsqueda del nuevo DT de la Roja: "Parece que los técnicos chilenos están siendo la opción 'Z'"

Después de ser despedido de Unión Española, Ronald Fuentes había surgido como opción para ser el nuevo entrenador de la Selección chilena, sobre todo tras la caída de Matías Almeyda. Sin embargo, esa chance se diluyó rápidamente, luego de que se conociera que la ANFP priorizará un DT extranjero para la Roja.

Por eso, Fuentes lamentó la poca "valoración" que los dirigentes del fútbol chileno le dan a los técnicos nacionales en la elección del nuevo seleccionador.

"No me ha llamado nadie y no me ilusiono porque sé que no soy alternativa para la Selección. No me gustaría ser la alternativa 'Z' y me parece que los técnicos chilenos sí están siendo la opción 'Z', independiente del nombre. No está la garantía y la confianza para trabajar tranquilo. Tengo claro que el técnico no será chileno", sostuvo en diálogo con TNT Sports.

"Imagínate que si hay gente que está encargada del fútbol nacional y piensa que los técnicos chilenos no tenemos la capacidad para dirigir a la selección o tomar roles protagónicos, estamos mal. Yo me recibí el 2004, pero me he actualizado constantemente. Estamos más que capacitados", añadió.

Eso sí, Fuentes manifestó que "ya llegará el momento en que se valore al técnico chileno, además el Colegio de Técnicos no está bien orientado. Debe tener más peso y muchos estamos cada uno para su santo. Al no tener peso específico no tenemos injerencia en situaciones importantes".

Por último, se refirió a su salida de Unión Española. "Quiero creer que fue porque sumamos pocos puntos en los últimos 12 partidos. Independiente de esos resultados, el equipo estaba jugando bien, seguíamos siendo protagonistas, pese a tener varios jugadores importantes fuera y dándole mucha importancia a los jugadores jóvenes", declaró.