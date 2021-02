¿Colo Colo puede alcanzar la salvación?: Todo lo que está en juego en esta nueva jornada del fútbol chileno

Con Universidad Católica ya consagrada como monarca del Campeonato Nacional 2020, las grandes disputas que se deben resolver en lo que resta del torneo son la permanencia en Primera División y las clasificaciones a copas internacionales.

Este jueves se vivirá una jornada clave, sobre todo a partir de las 18:30, cuando se disputen cuatro partidos de forma paralela. A esa hora jugarán Colo Colo vs. Cobresal; Santiago Wanderers vs. Universidad de Concepción; Audax Italiano vs. Deportes Iquique; Coquimbo Unido vs. Everton.

Colo Colo puede dar un gran paso si logra un triunfo como local Cobresal, pero no la salvación total, ya que para eso necesitaba que La Serena perdiera ante Unión Española en Santa Laura y los "papayeros" consiguieron rescatar un empate sobre el final.

La UC se suma al reducido grupo de tricampeones y va por un hito inédito Además de la “Franja”, apenas Magallanes, Colo Colo y la “U” ganaron tres títulos seguidos. Sólo el “Cacique” fue tetracampeón -en torneos cortos-, logro al que ahora aspiran los “cruzados”.

Si el "Cacique" logra esa victoria y si Deportes Iquique logra quitarle al menos un punto a Audax Italiano, el equipo comandado por Gustavo Quinteros llegará a la última fecha con un inmejorable panorama para lograr la salvación.

Pero para el "Cacique" no será una jornada fácil, ya que Cobresal llegará al Monumental con hambre de conseguir un cupo a la Copa Sudamericana. Eso sí, los "mineros" lamentarán la baja de su principal referente en cancha, el argentino Marcelo Cañete.

Al igual que Cobresal, Santiago Wanderers también puja por llegar a la Copa Sudamericana y para ello debe vencer como local a Universidad de Concepción, equipo que llega complicado en ambas tablas.

En el fondo de la tabla anual, Coquimbo Unido podría terminar descendido si es que pierde ante Everton en el Francisco Sánchez Rumoroso.