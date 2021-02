¿Una tribuna "José Pedro Fuenzalida" en el nuevo San Calros de Apoquindo?: así respondió el "Chapa"

José Pedro Fuenzalida se ha convertido en el principal ícono del exitoso ciclo que atraviesa Universidad Católica. El "Chapa" ha sido figura sobresaliente en la obtención de las últimas cinco coronas en Primera División por parte de la UC y con la reciente conquista del Campeonato Nacional 2020 alcanzó al histórico Mario Lepe como el jugador con más títulos en los 83 años de historia de los "cruzados".

A sus 35 años y con plena vigencia futbolística, Fuenzalida se instala entre los mayores referentes en la historia de Universidad Católica. Por ello, otro histórico "cruzado" como lo es Juvenal Olmos le preguntó directamente al "Chapa" sobre la posibilidad de que una tribuna del nuevo San Carlos de Apoquindo lleve su nombre.

"¿La tribuna "Fuenzalida" va de la mano con la ampliación del estadio?", le preguntó Olmos a Fuenzalida, durante la transmisión de programa "Todos somos técnicos" de TNT Sports.

Y la respuesta del ex Boca Juniors fue la siguiente: "No. Hay gente muy importante en la historia de este club y que merece eso. En mi caso soy un simple jugador que vino a darle al club lo mejor. Estoy orgulloso de lo que he logrado, esto es para la gente, al final yo soy hincha, siempre quise celebrar campeonatos y hoy lo puedo hacer dentro de la cancha".

Cabe consignar que en la actual estructura de San Carlos de Apoquindo, la galería sur lleva como nombre "Mario Lepe", la galería norte "Ignacio Prieto", la tribuna oriente "Alberto Fouillioux" y la tribuna poniente "Sergio Livingstone".

Fuenzalida para rato

Por otro lado, José Pedro Fuenzalida dijo que contempla seguir vistiendo por un buen rato más la camiseta de Universidad Católica. "Mientras tenga las ganas, voy a estar acá. Desde que yo sienta que rindo en la cancha en base a lo que merece este club, porque Universidad Católica necesita a los mejores jugadores, quiero seguir acá y seguir ganando cosas", declaró.

"El día que sienta que ya me cuesta más, tendré que dar un paso al costado. Pero es algo que aún no me planteo. Creo que queda tiempo", agregó.