Valber Huerta se declara hincha de la UC con una emotiva publicación en redes sociales

En medio de los festejos por la obtención del Campeonato Nacional 2020 con la UC, el defensa Valber Huerta, surgido en las divisiones inferiores de Universidad Chile y que dio sus primeros pasos en el profesionalismo en aquella deslumbrante U de Jorge Sampaoli, se declaró como un hincha más de los "cruzados".

Tras la sesión de la fotografía oficial por el nuevo título de la UC, Huerta realizó una emotiva publicación en su cuenta en Instagram, en la que expresó sus sentimientos tras la última conquista con la "Franja".

"El ansiado tricampeonato, que viene de un esfuerzo enorme de parte de muchas personas que hicieron esto posible. Se comenzó un torneo normal, pero luego vino una pandemia que afectó a todos los chilenos y no quedamos exentos de eso. Seguimos enfocados en nuestros objetivos y redoblamos esfuerzos cuando todo parecía aún más difícil", manifestó el zaguero que llegó a la UC a comienzos de 2019 procedente de Huachipato.

"No se puede negar que el apoyo en cancha de nuestra gente siempre fue fundamental, pero estamos muy agradecidos porque siempre se sintió de una u otra forma hasta ayer (miércoles). Hoy con mucho orgullo podemos decir que logramos algo histórico para este hermoso club y estoy tan feliz de ser parte de su historia", continuó.

"Cuatro cruzados más"

En la parte final de su publicación, el mundialista Sub 20 en Turquía 2013 agradeció a su círculo familiar, como también a todos los fanáticos de Universidad Católica. "Marina Cavieres, no me canso de agradecerte todo lo qué haces por nuestro bienestar, eres una mujer ejemplar, por ti y las niñas todo", expresó.

"Gracias a todos los cruzados y cruzadas por el tremendo apoyo a nuestra familia siempre, hoy somos cuatro cruzados más de esta gran familia", remató.