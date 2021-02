Calculadora de la fe: Colo Colo necesita estos resultados para olvidarse del descenso

Universidad de Chile ya logró salvarse del descenso por la Tabla Ponderada, pero la Tabla de Posiciones 2020 aún tiene mucho que decir en la parte baja, donde se encuentran complicados Coquimbo Unido, Audax Italiano, La Serena y uno que no está acostumbrado a esta zona: Colo Colo.

Los albos ya están salvados del descenso directo, aunque tienen opciones reales de pelear la liguilla del descenso, pese a depender de sí mismos para zafar de todo peligro. De igual forma, el Cacique tendrá que estar atento a otros tres encuentros.

¿Qué necesita Colo Colo para salvarse del descenso?

La escuadra dirigida por Gustavo Quinteros enfrentará a partir de las 18:00 a O'Higgins en Rancagua, al mismo tiempo se enfrentarán Deportes La Serena vs. Audax Italiano en La Portada, Palestino vs. Coquimbo Unido en La Cisterna y Deportes Iquique vs. Santiago Wanderers en el Tierra de Campeones.

Así está la Tabla de Posiciones antes de los partidos de domingo, Colo Colo necesita ganar para olvidar el descenso / Captura ANFP

Los dragones celestes ya están descendidos, pero en caso de quedar último en el Campeonato Nacional, harían correr la lista en la ponderada, complicando a los papayeros, Curicó Unido y Universidad de Concepción, que bajaría directo a la Primera B.

Pero en caso de quedar penúltimo complicaría a los albos, por lo que la misión de Colo Colo es escapar del puesto 16 para zafar de todo peligro. En caso que no lo logre, los piratas tienen que salir del último puesto y, así, la que se mueva sea la otra tabla.

Si gana : Llega a 41 puntos, superando a La Serena o a Audax, que se enfrentan entre sí, salvando del descenso.

: Llega a 41 puntos, superando a La Serena o a Audax, que se enfrentan entre sí, salvando del descenso. Si empata : Llega a 39, por lo que necesita un triunfo de La Serena para superar a Audax, mientras que un triunfo itálico debe ser por más de 5 tantos, para superar a los papayeros por diferencia de goles. Otra opción es que Coquimbo (34) supere a Iquique (35), para que sean los piratas quienes vayan a la promoción.

: Llega a 39, por lo que necesita un triunfo de La Serena para superar a Audax, mientras que un triunfo itálico debe ser por más de 5 tantos, para superar a los papayeros por diferencia de goles. Otra opción es que Coquimbo (34) supere a Iquique (35), para que sean los piratas quienes vayan a la promoción. Si pierde: Se queda con 38. En este escenario necesita un triunfo de La Serena por más de 5 tantos, para superar a Audax en la diferencia de gol o que Coquimbo (34) supere a Iquique (35) en la tabla para que sean los piratas quienes juegan la promoción.

Colo Colo buscará con estos jugadores mantenerse en primera división