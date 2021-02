Drama de Colo Colo: Gustavo Quinteros se queja por penal y critica el calendario

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, no ocultó su enojo tras el empate a uno entre su equipo y O'Higgins en Rancagua, resultado que manda al elenco albo a jugar el temido partido de promoción con la Universidad de Concepción este miércoles 17 de febrero desde las 18 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

En la conferencia de prensa posterior al compromiso, el entrenador del "Cacique" aseguró que sus dirigidos merecieron el triunfo, criticó el duro calendario del cuadro popular y aseguró que fue dudoso el penal de Maximiliano Falcón a Roberto Gutiérrez en los descuentos que al ser convertido por los locales sentenció el 1-1.

"Jugamos un partido bueno, hicimos el gol, hicimos el segundo que fue anulado, y después el rival se arriesgó, pero no tuvimos la capacidad de mantener el balón, por eso entraron Williams Alarcón y Matías Fernández. Pero no pudimos”, señaló el DT colocolino.

Colo Colo va a la promoción tras empatar 1-1 con O’Higgins en Rancagua Los albos se enfrentan el miércoles a la U. de Concepción por seguir en la Primera A, Coquimbo se sumó a Iquique como descendido, y la "U" y Unión Española van a la Copa Libertadores.

"Ahora, lamentablemente, nos va a quedar la posibilidad de tener que jugar dentro de tres días nuevamente. Nosotros jugamos jueves, domingo y miércoles… En seis días jugaremos tres partidos. Yo creo que no está bien, porque hay ventaja contra un rival (la U. de Concepción) que jugó un día antes (Nota: En realidad fue el mismo día, pero en la mañana, siete horas y media antes del choque en Rancagia), pero de todas maneras tenemos que preparar ese partido".

El DT reiteró que "jugar tres partidos en seis días no es justo. Pero hay gente que programa, y supongo que el club hablará con quienes programan para ver si se puede jugar un día después".

Además, Gustavo Quinteros fue categórico al comentar la pena máxima que condenó a su equipo a disputar la promoción.

"Hay mucha frustración, porque es una jugada dudosa, un penal que no se sabe bien si está dentro o fuera del área, comparado con el penal en el partido anterior que el árbitro no lo quiso cobrar (que era a favor de Colo Colo con Cobresal en Santiago). Esa frustración nos pega duro… Vamos a tratar de levantar a los jugadores, de recuperarlos física y mentalmente, e iremos a ganar el partido (con los del Campanil) como siempre lo intenta Colo Colo. Nos preocupa la recuperación. Jugar tres partidos en seis días no está bien. Tenemos que recuperar a los que tengamos a disposición y darles confianza a lo que no jugaron hoy. Tenemos que hacerlo al cien por ciento", cerró el entrenador albo.

Desde Heraldo Muñoz a la defensora de la Niñez: personalidades sufren con empate de Colo-Colo O’Higgins empató a los albos cuando quedaba sólo un minuto de partido, para dejar al cacique en Primera División. Ahora Colo-Colo jugará la promoción con U.de Concepción.

.