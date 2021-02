El profe Lasarte la tiene clara en la Roja: “El objetivo principal es clasificar”

El entrenador uruguayo Martín Lasarte fue presentado como el nuevo DT de la selección chilena con la presencia del presidente de la ANFP, Pablo Milad, y el director nacional deportivo, Francis Cagigao. En la ocasión, el ex estratega de Universidad de Chile y Universidad Católica dio de entrada su meta para su ciclo.

“El objetivo principal es clasificar. Es verdad que también hay un tema de regeneración, pero lo primordial es clasificar (…) Considero que hay tiempo, empezando a trabajar, la tecnología nos permite trabajar. Lo que uno ha vivido me permite pensar que llegaremos de buena manera”, dijo “Machete”.

Pero, a pesar de su meta, el estratega aseguró que “ve crecimiento en el fútbol joven. Hay una serie de jóvenes que están llamando a la puerta y espero que se puedan consolidar. (…) Es una responsabilidad transmitir experiencia a los jóvenes”.

Además, aseguró que va a trabajar con “todos los futbolistas que son seleccionables. No nos vamos a fijar en la cédula. Vamos a pensar en todos los futbolistas que estén en buen momento. Tengo que pensar en que la selección consiga su objetivo”.

El uruguayo no quiso referirse a si considerará a Marcelo Díaz, quien no fue parte del proceso del ex entrenador de la Roja Reinal Rueda, con el que afirmó no haber conversado: “No quiero pensar en un caso individual. Y siempre y cuando quieran participar, ninguno está cancelado para participar”.

“La última experiencia de la Roja fue no clasificar, lo exitoso viene de tiempo atrás”, dijo Lasarte, quien tendrá su primer desafío el 25 de marzo, cuando la Roja se mida en Santiago ante Paraguay por la quinta fecha de las Clasificatorias. Luego, el 30 del mismo mes, el combinado nacional viajará a Quito para medirse con Ecuador.