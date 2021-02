Desde Heraldo Muñoz a la defensora de la Niñez: personalidades sufren con empate de Colo-Colo

Un partido dramático, del terror. Colo-Colo tenía todo para festejar y quedarse en la Primera A este domingo, pero sobre el tiempo de adición, O'Higgins empató el encuentro, obligando a los albos a definir su descenso con Universidad de Concepción este miércoles.

Y por supuesto, que de inmediato redes sociales comenzaron a hervir en reacciones. De hecho, las primeras tendencias en la red sociales responden al partido de Rancagua.

De esta forma, reconocidos famosos albos, criticaron el juego del equipo y entregaron sus buenas vibras para el encuentro que el cacique jugará el miércoles a las 18.00 horas en Talca.

Y reacciones desde el precandidato presidencial Heraldo Muñoz, hasta de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, marcan la red del pajarito.

No puede ser! Colo Colo con 11 jugadores y O’Higgins con 10, no fue capaz de controlar el resultado. Menos aún cuando quedaron 10 contra 10. Y los cambios muy mal. Paredes por que entró? Y Matías no contribuyó a controlar el balón y perdió la pelota q terminó en empate.

— Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) February 14, 2021