Walter Montillo en un audio filtrado: "Me terminaron echando a la mierda"

Walter Montillo cumplió con su deseo y se retiró del fútbol profesional en paz, ya que Universidad de Chile aseguró su presencia en Primera División. Pese a ello, el argentino no se guardó sus críticas en contra de la administración de Azul Azul.

Y así quedó en evidencia con una frase que el propio Montillo lanzó mientras se le realizaba un homenaje en la cancha del Estadio Nacional, tras el triunfo 3-1 de la U sobre Deportes Antofagasta.

"Me terminaron echando a la mierda, pero bueno, no pasa nada", se le escucha decir a Montillo en un audio que se filtró, mientras recibía una camiseta enmarcada y posaba para las fotos oficiales.

Colo Colo y Universidad de Concepción disputan la permanencia: ¿cuándo y dónde se juega ese partido? El "Cacique" y el "Campanil" definirán este miércoles, en partido único, al equipo que se quedará en Primera División y al que deberá competir en la B en la temporada 2021.

Más allá de esta frase, cabe destacar que Montillo no escondió su molestia con Azul Azul cuando tuvo que dar declaraciones ante los micrófonos.

"Andar mendigando no es mi estilo"

"Para quedarte en un club, todos tienen que quererte. A veces tuve partidos malos, a los '10' se le exige más, pero es como que en todo momento tienes que demostrar y yo ya no debería estar demostrando a la gente que trabaja en el club. Vine en silencio, ayudé y me voy. Andar mendigando no es mi estilo, y le pido disculpa a la gente que pensó que me podía quedar", fue parte de lo que declaró Montillo tras el termino de encuentro ante Deportes Antofagasta, en la transmisión oficial de TNT Sports.