"Coca" Mendoza y su duro análisis: "Matías Fernández y Esteban Paredes hoy no están a la altura de lo que necesita Colo Colo"

En la previa del trascendental partido por la permanencia que enfrentará Colo Colo ante la Universidad de Concepción, el histórico Gabriel "Coca" Mendoza hizo un duro análisis sobre el presente que atraviesa el "Cacique".

"Estamos en una debacle, en una pesadilla, que refleja la guerra de egos que hay en Colo Colo con jugadores y dirigentes. Los problemas empezaron hace años y ahora enfrentaremos el partido más importante de la historia del club", expresó el campeón de la Copa Libertadores 1991, en conversación con DirecTV.

En su diagnóstico, Mendoza tuvo dardos para jugadores y cuerpo técnico. En ese sentido, el actual concejal por Viña del Mar apuntó que "Matías Fernández y Esteban Paredes, con todo lo ídolos que son, hoy no están a la altura de lo que necesita Colo Colo".

En la misma línea, el "Coca" sostuvo que "parece que Gustavo Quinteros está con lentes de cuero, no sabe para dónde va la micro. La desesperación que refleja en sus declaraciones afecta al plantel, que enfrentará un partido de vida y muerte".

"Limpieza total"

Más allá del partido del miércoles, Gabriel Mendoza manifestó que "el colocolino sabe que se debe hacer una limpieza total en el club con lo que vivimos, pese a que estoy completamente seguro que Colo Colo permanecerá en Primera División. Se deben hacer cambios profundos, desde la cabeza directiva a las bases".

Desde un ámbito personal, el ex lateral derecho confesó que "no he podido dormir con lo que está viviendo Colo Colo. Debemos jugar de chico a grande, los jugadores deben pensar en los hinchas y sacar el equipo adelante. Deben salir con todo porque de atrás pica el indio".