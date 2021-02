Colo Colo respira y podrá tener a César Fuentes, pero no a Julio Barroso para la promoción

Colo Colo tiene un respiro en medio de la tormenta. Es que los albos podrán contar con César Fuentes para el trascendental partido ante Universidad de Concepción de este miércoles en Talca, por la promoción.

El Tribunal de Disciplina absolvió al volante central de su quinta amarilla, luego que el Cacique apelara a la tarjeta que recibió por una supuesta falta a Roberto Cereceda, pero que no correspondía para tarjeta.

Eso sí, no todo son buenas noticias. Es que si bien podrán contar con el ex Universidad Católica, no podrá estar Julio Barroso, ya que el defensa central no corrió la misma suerte de su compañero y los videos lo condenaron tras el manotazo que le dio a Ramón Fernández y recibió dos fechas.

"Vamos a ir como perros a dejar la vida": así agradeció el plantel de Colo Colo el "Arengazo" en el Monumental Jugadores del "Cacique" se refirieron a la concentración de hinchas de este martes, en la previa del trascendental duelo por la permanencia ante Universidad de Concepción.

Colo Colo viajó a Talca este martes con la ilusión de mantenerse en Primera División