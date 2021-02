"Tengo 20 palos verdes en el banco": Emiliano Vecchio protagoniza insólita polémica en Argentina

Emiliano Vecchio, ex jugador de Colo Colo y Unión Española, se encuentra en el centro de la polémica en Argentina tras protagonizar una insólita situación durante el primer tiempo del encuentro entre Rosario Central y Argentinos Juniors que se jugó durante la noche de ayer lunes.

Vecchio, quien es capitán de Central, tuvo una fuerte discusión con el árbitro Andrés Merlos. En ese contexto, el "Gordo" actuó con arrogancia y le dedicó una lamentable frase juez del partido: "tengo 20 palos verdes en el banco".

Nicolás Blandi tendría todo listo para salir de Colo Colo: partiría a préstamo El atacante argentino, de muy pobre desempeño en el "Cacique", se transformaría en refuerzo de Independiente de Avellaneda.

La frase que hace alusión a su rentable paso por el fútbol de Medio Oriente, quedó en evidencia cuando el propio Merlos lo acusó con su compañero de equipo, el arquero Jorge "Fatura" Broun.

Ante ello, Broun recriminó a Vecchio por lo sucedido. "¡Dejate de romper las pelotas. Ya está, ya pasó!", le gritó.

"Me da mucha vergüenza"

Según informó Olé, Vecchio se acercó al árbitro durante el entretiempo y le pidió disculpas. Posteriormente, el mediocampista que ganó dos títulos de Primera División con Colo Colo dijo estar avergonzado por sus palabras.

"Me da mucha vergüenza, la gente que me conoce sabe que no soy así, pero estaba sacado. No soy de enojarme mucho. Tal vez yo me acerqué, se lo dije cerca. Él anteriormente me había dicho varias cosas para que yo llegue a ese punto también, él tiene un trato muy especial con los jugadores. Yo no soy de hacer esas cosas, no soy de enojarme", declaró.

Además, Vecchio desmintió lo de los "20 palos verdes en el banco". "Es mentira, obviamente. Se lo dice al arquero para que lo escuchen las cámaras. Imaginate si yo hubiera dicho lo que él me dijo.Hay cosas que para mí quedan dentro de la cancha. No lo tendría que haber dicho de esa manera para que lo escuche. Me dijo algunas cosas, yo le respondí. Igualmente ya veníamos así desde el partido de Banfield, allá, el 1-1. Veníamos un poco cruzados los dos. Son cosas que pasan", manifestó.