El mensaje de la familia Jozic para Colo Colo: "Mostremos una vez más que somos los más grandes, no solo de Chile, sino del mundo entero"

Desde Croacia, la familia de Mirko Jozic, DT que conquistó la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo, envió su aliento al "Cacique" para esta histórica jornada en la que jugará el duelo por la permanencia ante Universidad de Concepción.

Lana, hija del entrenador que estuvo al mando de Colo Colo entre 1990 y 1993, realizó un par de publicaciones en Instagram para arengar al plantel albo de cara al trascendental duelo que es jugará este miércoles en Talca.

En una de dichas publicaciones, compartió una fotografía en la que aparece la familia Jozic luciendo la actual indumentaria del "Cacique" y dejando el mensaje "¡Hasta la morir!", recordando una de las frases icónicas del exitoso paso de su padre por Macul.

"Colo Colo tiene algo que no hay en ningún otro lado"

Además, Lana Jozic publicó una historia en Instagram en la que dejó un emotivo mensaje para la comunidad colocolina a raíz de lo que se jugará en horas de este miércoles ante la Universidad de Concepción.

"Nunca pensé que nuestro Colo Colo estaría pasando por momentos tan difíciles. Sí, en nuestra historia hemos pasado por muchas cosas, pero esto no me lo esperaba. He sentido rabia y tristeza, pero al final queda puro amor como siempre. No importa en que condiciones estemos, nuestro club siempre supo unir a su pueblo colocolino", expresó.

Ante ello, hizo el siguiente llamado: "Más que nunca seamos familia, una familia de verdad y mostremos una vez más que somos los más grandes, no solo de Chile, sino del mundo entero. Mi padre entrenó a muchos clubes y los respetó a cada uno, pero solo por uno siente el amor y es Colo Colo, porque Colo Colo tiene algo que no hay en ningún otro lado. Los quiero mi gente. Hasta la morir".