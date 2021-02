Walter Montillo sobre Rafael Dudamel: "Para mí su llegada a la U influye en mi salida"

Walter Montillo, ex jugador de la Universidad de Chile, se refirió nuevamente a su salida del club, apuntando a la dirigencia de Azul Azul, y asegurando que su relación con Rafael Dudamel era "fría". Además, reconoció recibir una oferta de Everton, la que rechazó.

En conversación con Directv, Montillo afirmó que "la decisión esta tomada, no hay vuelta atrás. Me voy tranquilo de la U. de Chile por la posición en la que quedamos, mucho más tranquilo que cuando llegué".

"Yo soy sincero y directo, y del otro lado no fueron así. Hubo promesas que no cumplieron, por eso llegamos a esta situación en la U", complementó.

Asimismo, señaló que "dije que con el único que me tomaría un café sería con Sergio Vargas porque sé los esfuerzos que hizo para que viniera. Con el resto no, porque son los mismos que impidieron que yo llegase antes a la 'U"".

Sobre su relación con Dudamel, sostuvo que era "de respeto, pero para mí su llegada a la U. de Chile influye en mi salida. Hubo meses que lo pasé muy mal, la relación con el entrenador era fría".

"Yo ya sabía que con Rafael Dudamel no iba a jugar, quizás me puso de titular ante Deportes Antofagasta porque era mi último partido. Yo siempre quise sumar al grupo desde el lugar donde me tocara", añadió.

Montillo y la oferta de Everton

Sobre su salida de la U, Walter Montillo reiteró que "mi renovación no tenía que ver con plata sino que con tiempo. Me habían prometido que iba a renovar y de golpe iba a ser evaluado, de golpe debían ver el presupuesto. Me culparon del mal rendimiento del equipo y terminamos en Copa Libertadores".

Por otra parte, reconoció que "me llamó Dalsasso para ir Everton, pero la decisión del retiro está tomada. Me voy feliz, con el cariño de la gente, vistiendo la camiseta de Universidad de Chile como mi último club. Quiero ayudar a la U desde afuera, es un club que quiero mucho".

Finalmente, indicó que espera poder tener su partido de despedida con Universidad de Chile. "Me gustaría compartir con los jugadores de 'peso' que he compartido para que puedan brindar un buen espectáculo a la gente, quienes en todo momento me brindan su cariño", estableció.