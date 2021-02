Ariel Chaon: Holan hizo uso de su cláusula de salida y dejó Universidad Católica

Historia repetida para Universidad Católica. Ariel Holan hizo uso de su cláusula de contrato para dejar el equipo durante la semana siguiente que terminó el Campeonato Nacional y siguió el camino de sus predecesores Beñat San José y Gustavo Quinteros.

El entrenador que logró el histórico tricampeonato dio por cerrado su ciclo en la UC tras alzar la copa y seguirá su carrera en el Santos de Brasil, club que hizo una oferta concreta por el argentino aprovechando la semana que permitía el vínculo con su ahora ex equipo.

Eso sí, no fue fácil. Es que en San Carlos de Apoquindo estaban muy contentos con el desempeño de su ahora ex entrenador, no sólo por la estrella número 15 en la liga nacional, sino también por el buen desempeño internacional, derrotando a clubes importantes en la Copa Libertadores y llegando a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, José María Buljubasich y su equipo esperaban mantener el proceso y, así, poder dar el salto internacional que hace rato buscan en la precordillera, pero al igual que en los años anteriores, tendrán que empezar de nuevo.

Pero no desde cero, ya que Cruzados tiene un plantel armado que buscará potenciar, pese al nombre que se sume a la dirección técnica. Es por eso que podría llegar el primer refuerzo para los estudiantiles, con el retorno a casa de Felipe Gutiérrez.

