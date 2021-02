Matías Rodríguez en su adiós definitivo de la U: "Me hubiese gustado despedirme de otra manera"

Con una emotiva publicación en sus redes sociales, el experimentado Matías Rodríguez se despidió definitivamente de Universidad de Chile, club en el que jugó en dos ciclos (2010-2013 y 2016-2021), completando 339 partidos disputados, 57 goles y conquistando ocho títulos, entre los que sobresale la Copa Sudamericana 2011.

"Llegó el día, se hizo realidad. Sentimientos que se fueron generando todos estos años. Dos ciclos que viví en este club que tanto amo, donde me abrieron las puertas no solo una, sino dos veces. La primera, no me conocían, no era nadie y en la segunda vuelta volvieron a confiar en mí luego de vivir experiencias en otros clubes, confiaron en mis capacidades, no solo en lo físico, sino también en lo profesional", partió expresando el defensa más goleador en la historia de la U, a través de su cuenta en Instagram.

"Crecí como persona, como familia y como jugador. Hoy con el cariño que me demostraron mis compañeros, el cuerpo médico, utileros, la gente que día a día trabaja en el club, las tías de la cocina, kinesiología, todos. Mi más profundo respeto y amistad. Gracias por haberme visto como una persona que transmitió alegría y felicidad, más allá de los triunfos y fracasos, esa es la huella que les quiero dejar", agregó el capitán azul en la última temporada.

Para finalizar, Rodríguez manifestó que "me hubiese gustado despedirme de otra manera pero la realidad que nos acompaña es otra y acá estoy. Gracias nuevamente por dejarme ser parte de la historia de la U y ustedes haber marcado la mía. Y sobre todo agradecerle a la hinchada que los voy a llevar siempre en mi corazón. Nos vemos pronto con estos colores".