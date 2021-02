Técnico Martín Lasarte llegó clarito a la "Roja": "Es imposible que todos los jugadores sean amigos"

Martín Lasarte ya tiene fecha y hora para su debut en la Selección chilena. El sucesor del colombiano Reinaldo Rueda -quien se fue sin dejar alguna huella de su trabajo- se estrenará en el banco de la "Roja" por las Clasificatorias ante Paraguay, el próximo 25 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Nacional.

En ese contexto, el estratega uruguayo comentó los desafíos que tendrá al mando de la Roja en TNT Sports, asegurando que tomará como base el trabajo de Rueda y así "no empezar de cero".

"Lo más inteligente sería utilizar lo ya hecho. No empezar de cero. Hace algunos años atrás las Eliminatorias te permitían tener a los jugadores antes, pero hoy no. Hay jugadores que llegan dos o tres días antes a su país. Sería inteligente utilizar algunas pautas del Profe Rueda como base, dándole la impronta de uno, para empezar a sumar de un determinado lugar", explicó el nuevo DT de Chile.

Por otro lado, Lasarte asumió la ausencia de un centrodelantero y calificó el tema como "complicado": "Vamos a tener una tarea importante al buscarlo y adaptarnos con lo que tenemos. Buscar entre los jóvenes para encontrar alguno que nos pueda dar una alegría en ese aspecto".

Los conflictos entre las figuras de la "Roja"

En relación a los conflictos internos que afectaron a la Selección tras el fracaso en las eliminatorias a Rusia 2018, el técnico charrúa consignó: "A veces uno como DT pretende que sean todos amigos, pero es imposible. Lo importante es mantener la cordialidad. Ha pasado un tiempo y los jugadores que se vieron envueltos en temas personales mostraron su profesionalismo y lo dejaron atrás".

"No hay ningún jugador censurado. Si están dadas las condiciones desde el punto del el rendimiento, para ser convocado, lo vamos a hacer. Si el jugador ha planteado públicamente que no vendrá, lo charlaremos y veremos cuál es su situación", cerró el ex Nacional de Montevideo.