Walter Montillo duro contra Johnny Herrera: “Responder algo que para mí es una burrada no tiene sentido”

Walter Montillo no se guardó nada para referirse a la dura denuncia que hizo en su contra Johnny Herrera, quien apuntó que el argentino era líder de un bando que le quiso “hacer la cama” a Rafael Dudamel durante la temporada 2020 en Universidad de Chile.

En entrevista con Radio ADN, Montillo habló de la fuerte acusación que hizo en su contra el ahora comentarista de TNT Sports. “Me pareció totalmente fuera de lugar. Primero, él no me conoce y yo no lo conozco tampoco. A él lo considero una persona inteligente, es el más ganador en la historia del club, y que salga a decir una burrada como esa la verdad es que me sorprendió”, declaró la “Ardilla”.

Montillo explicó que “le mandé un mensaje (a Johnny Herrera) y no me respondió… Yo volví a la U cuando estaba peleando el descenso, intentando ayudar para salir de esa situación con mis compañeros y jugándonos la piel… Tuve partidos malos, como todos, pero creo que al final del torneo terminé siendo importante para que el equipo no bajara y el entrenador sigue estando en su puesto”.

Por lo mismo, el argentino recalcó su malestar con los dichos de Herrera. “Apuntar de esa manera con el dedo sin él haber estado dentro del plantel me parece que es totalmente desubicado, por eso no me tomé el tiempo de responderle… En mi carrera siempre me he manejado de la misma forma, siendo frontal y buena leche con todos… Me he tenido que masticar muchísimas cosas, como que quería hacerle la cama al entrenador o que no deseaba jugar más. Pero todo lo cuento en mi libro (“Gracias a la vida”), pues mi verdad tenía que ser escuchada”, manifestó.

Para finalizar, Walter Montillo repasó su última etapa en la U y remarcó su molestia con la acusación de Johnny Herrera. “No quise hablar en su momento para no echarle más leña al fuego cuando nos estábamos jugando cosas muy importantes… Me tocó salir del equipo titular y estar desde afuera apoyando a mis compañeros, e intenté no generar más polémica de la que había. Si hablé un poquito las verdades cuando dejé de jugar y ahora en el libro las cosas están como son… Por eso responder algo que para mí es una burrada no tiene sentido”, estableció.