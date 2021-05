Pony Ruiz y su doloroso quiebre con la Roja: “Me dieron duro y parejo, me reventaron”

El chileno Rodrigo “Pony” Ruiz tuvo una brillante carrera como futbolista profesional, sobre todo en su largo periplo en México, país en el que se alzó como ídolo en clubes como Santos Laguna y Tecos. Sin embargo con la Roja nunca pudo brillar como lo hizo en canchas norteamericanas.

Es más, su relación con la Roja fue compleja y tuvo un final doloroso. Debutó en una derrota 2-0 ante España en Alicante en 1993, en un amistoso en el que la Selección se presentó de manera excepcional con Nelson Acosta como DT. Después jugó algunos partidos con Xabier Azkargorta y registró una presentación en el exitoso ciclo Acosta que culminó con Chile clasificado a Francia 1998. Posteriormente reapareció cuando Pedro García era el entrenador. Y en dicha etapa se produjo el quiebre definitivo.

“Pedro García me citó para un amistoso con Honduras y para un encuentro con Perú, que perdimos 3-1. Ya después no me citaron mas. En Lima jugué mi último partido por la Selección”, recordó el “Pony” en entrevista con Las Últimas Noticias.

Tras esa derrota ante Perú como visita por las eliminatorias a Japón-Corea del Sur 2002, vino el episodio que marcó el adiós de Ruiz de la Roja. Chile debía jugar un amistoso ante México en Monterrey, el 11 de abril de 2001, y el “Pony” no fue convocado, pese a su gran momento en el Santos Laguna.

“Ese fue el minuto en que decidí no jugar más por la Selección. Yo estaba pasando un gran momento en Santos y vino ese partido. Pedro García llamó a varios jugadores que estaban en México para ese encuentro que se jugó en Monterrey. Mis compañeros me preguntaban por qué no estaba en la Selección. Incluso me llamaron para decirme que no me iban a convocar y lo encontré desubicado, porque siempre te llamaban para decirte que estarías citado. Ellos estaban en todo su derecho, pero sí me sentí algo pisoteado y humillado. Además que estaba casado de las críticas que le hacían más daño a mi familia que a mí. Pero el tema no quedó ahí”, relató.

Pero el duro quiebre de Ruiz con la Roja no quedó ahí. Tras no ser convocado a ese amistoso en México, hubo otra situación. “Después de ser campeón con Santos fui a Chile de vacaciones. Al llegar me enteré que Pedro García me había nominado a la Selección para un partido por las eliminatorias. Entonces hablé con él y le dije que no iba a ir por muchas cosas. Cerré por fuera las puertas de la Selección, me aburrí. Me dieron duro y parejo, me reventaron. Lo encontraba injusto, porque en México siempre valoraron mi trabajo. En ese momento ya era un jugador con una cantidad de partidos importantes como para aguantar ciertas situaciones. Fueron muchas situaciones que me alejaron de la Selección. Pero ya está, Tampoco voy a andar llorando”, sostuvo.

“Yo hice mi trabajo en México por muchos años. Los números están ahí. Jugué hasta los 41 años y me retiré en silencio. Lo que sí me molestaba es que se mirara por debajo del hombro al fútbol mexicano, pero bueno. Por eso también me naturalicé mexicano”, complementó.

Rodrigo “Pony” Ruiz surgió en Unión Española y tras una explosiva aparición fichó en 1994 por el Puebla, club en el que inició su extenso periplo por el fútbol mexicano. A nivel de Selección, jugó sólo siete partidos y marcó un gol.