Copa América, con música de suspenso y Chile sonando fuerte

Hoy se lanza el himno oficial de la Copa América de Argentina y Colombia. Sin embargo, tal como el año pasado, cuando se postergó por la explosión de la pandemia, el certamen de selecciones más antiguo del mundo está envuelto en una música de suspenso. Ahora, no sólo por el coronavirus, sino también por el estallido social en tierras “cafeteras”.

Los colombianos están viviendo algo parecido a lo que pasó en Chile luego del 18 de octubre de 2019 y el fútbol no ha estado ajeno a ello. Las autoridades no han podido garantizar el normal desarrollo del campeonato doméstico, mientras que los equipos que están compitiendo en Libertadores y Sudamericana han debido trasladar sus localías a Ecuador, Perú y Paraguay.

Si bien el deporte no es primordial en la agenda local por estos días, sí hubo un pronunciamiento del presidente Iván Duque. “Sería absurdo no hacer la Copa”, advirtió la semana pasada, cuando surgieron los paraguayos como sede alternativa.

No obstante, con el escenario actual, no se ve tan disparatada la idea de ceder la organización. Además de que los impulsores del paro no quieren que la pelota tape las demandas -no sería raro que alguna estrella local del combinado anfitrión se bajara en señal de apoyo-, la Conmebol requiere los estadios de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla con tiempo suficiente para revisiones y adecuaciones, por lo que el aplazamiento del torneo “cafetero” estrecha los plazos.

Este jueves hay una reunión del ente rector del balompié sudamericano, que podría ser clave para tomar definiciones al respecto. En Luque, como de costumbre, le bajan el perfil a la cita: “Para nosotros se juega en Colombia y Argentina, sigue firme. Fíjate que mañana (hoy) presentamos la canción”.

Más allá de la confianza de la Confederación, parece una quimera que siquiera haya público colombiano en las tribunas, ni hablar de turistas. Y en medio de la crisis económica que vive el país -recordando que la paralización se desató por una reforma tributaria-, albergar un evento que dejará más gastos que ganancias no asoma muy popular, como tampoco la exención de impuestos de la que gozan los organizadores.

La tormenta perfecta la completa el covid-19, lejos de estar controlado por esos lados. Las cifras están disparadas y no sería raro que aumentaran por las manifestaciones masivas, a la vez que la campaña de vacunación ha dejado mucho que desear, por lo que el problema sanitario también contagia al balón.

¿Y Argentina?

En Argentina no hay estallido social, pero las cifras del coronavirus están disparadas, con récord de fallecidos el 5 de mayo. El presidente Alberto Fernández puso en duda la realización del torneo a mediados de abril, advirtiendo que se sigue atentamente la evolución de la pandemia para tomar una decisión.

Sin embargo, parece estar todo encaminado para que el partido inaugural entre la “Albiceleste” y la “Roja”, el 13 de junio, sí se juegue en el Monumental de Buenos Aires, como también el resto de los encuentros fijados en suelo transandino. Eso sí, es bastante probable que finalmente se juegue sin público, contrario al 30 por ciento de aforo que pretendía la Conmebol en su momento.

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, expresó a fines del mes pasado que “es una pena que se tenga que jugar en estas condiciones, pero seguimos trabajando para que se haga”. Además de la capital, Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero son las sedes.

¿Chile es opción como sede de la Copa América?

Las dudas respecto a la organización de la Copa América por parte de argentinos y colombianos han generado una serie de conjeturas. La semana pasada fue Paraguay el que asomó como sede alternativa, mientras que ayer se sumó la opción de Chile.

Según informó radio ADN, nuestro país podría recibir el torneo, en compañía de los “guaraníes”, si finalmente “cafeteros” y transandinos no pueden hacerse cargo del certamen. “No se han comunicado para tener una posibilidad, si es que Colombia o Argentina desisten, no lo hecho la Anfp ni la Conmebol, pero siempre vamos a estar disponibles, porque ya en pandemia hemos logrado sacar adelante eventos deportivos internacionales súper importantes”, avisó el jueves pasado la ministra del Deporte, Cecilia Pérez.