Gobierno y la opción de la Copa América: “Eso habla de que Chile ha hecho bien las cosas en el punto de vista sanitario”

Ante los trascendidos que apuntan que Chile podría albergar la Copa América 2021, debido a los problemas que presentan Argentina y Colombia, este martes desde el Gobierno se refirieron a la posibilidad de que nuestro país albergue la próxima edición de certamen continental de fútbol.

“Si lo llega a hacer o no, está por verse y me imagino que hay discusiones también que tienen que llevar a la Conmebol y a los países que eventualmente están siendo sedes oficiales y que tendrán que pronunciarse si pueden seguir siéndolo o no”, declaró el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

El secretario de Estado sostuvo que “si se toma la decisión, tiene que primar obviamente el criterio de que Chile no puede hace un gasto al respecto, no puede invertir nada porque efectivamente no estamos en condiciones de tener ese debate”.

“Hay que ver si la infraestructura deportiva así lo permite y que se cumplan todas las medidas sanitarias”, agregó.

En base a lo anterior, Delgado estableció que “si se cumplen todas las medidas y Chile es una alternativa, podemos evaluar, tal como lo ha dicho la ministra (Cecilia Pérez), pero hoy no hay ninguna oferta oficial, son sólo trascendidos. Eso habla de que Chile ha hecho bien las cosas en el punto de vista sanitario”.