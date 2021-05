El desgarrador último mensaje del fallecido ciclista Cristopher Mansilla

Dolor existe en el ciclismo chileno. Este martes se dio a conocer que Cristopher Mansilla, ex campeón panamericano, falleció a los 30 años por complicaciones por el coronavirus.

El deportista nacional había sido internado hace algunos días y como su situación no mejoró, tuvo que ser intubado. Antes del procedimiento, dejó un desgarrador mensaje en redes sociales.

“Hoy creo que es el día más difícil de afrontar para mí, sentimientos encontrados, triste, llorando… Me van a inducir a coma por la falla en los pulmones que me aqueja”, escribió hace cuatro días en su cuenta de Facebook.

“Veamos si este cuerpo no está oxidado y puede despertar una vez más. Solo me queda agradecer a mi familia, hermanito, mamita, papi, por todos y más amigos, por su apoyo. Con esto me despido hasta terminar esta etapa reina. Saludos y bendiciones para todos”, añadió en la oportunidad.