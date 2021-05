Johnny Herrera y Rafael Olarra con todo para decir que no hubo penal contra Colo Colo: “Es un apoyo típico de fútbol”

Los dos ex jugadores y actuales comentaristas Johnny Herrera y Rafael Olarra defendieron de forma vehemente la decisión de árbitro Fernando Véjar, quien el fin de semana estimó que no hubo infracción penal de Cristián Suárez a Gabriel Costa, en el polémico partido entre Colo Colo y Palestino en el Estadio Monumental, que terminó con triunfo 2-1 para los “árabes”.

En sus respectivos programas, Herrera y Olarra protagonizaron fuertes discusiones al manifestar que no hubo falta de Suárez sobre Costa en la controvertida jugada, que incluso fue calificada como “penal” por parte de Jorge Osorio, presidente de la Comisión de Árbitros.

“Es absolutamente discutible. El golpe para mí es un apoyo típico de fútbol, cuando vas a buscar una pelota dividida. Suárez siempre se preocupa del balón. Me parece un apoyo en el cuello que un codazo alevoso como se reclamó en todos lados. Tienen que marcar distancia”, sostuvo Johnny Herrera en “Todos somos técnicos” de TNT Sports.

“Hasta hablé con Suárez y me dice que siempre se preocupa de la pelota. ¿Dónde pone los brazos para saltar? ¿Atrás? Va con el otro brazo abajo, el jugador (Gabriel Costa) mide 1,65, ¿cuánto? ¿Qué posibilidad tiene Costa de llegar a la pelota? Ninguna, le sobraba. Suárez mide 10 centímetros más, salta antes y le pega a la pelota”, agregó.

En su argumentación, el ex arquero planteó lo siguiente: “¿Tenía sangre, estaba agredido (Costa)? Para mí es un apoyo, una jugada típica de roce, típica de fútbol. Mira el apoyo, mano abierta en el pecho del jugador”.

Ante ello, el periodista Manuel de Tezanos cuestionó la postura del ídolo de la U. “No se puede marcar el espacio pegándole un combo al adversario. Creo que marca más de la cuenta. Intención o no da lo mismo. Una cosa es impulsarse y otra golpearlo. Sí, es una jugada ‘amarilla’ y debió haber cobrado penal“, expresó.

Olarra: “¡No hay absolutamente penal en esa jugada!”

En tanto Rafael Olarra en “Nexo” de ESPN estableció que “para mí no es penal. Revisando la jugada, primero que todo, para dar contexto, es un centro que Costa en ningún momento podía cabecear, no tenía chance. Ante eso, hay un central que salta y jamás el salto puede ser con los brazos a los costados. Le da al balón con la parte de atrás de la cabeza y esto genera que le pegue con el brazo a Costa. ¡No hay absolutamente penal en esa jugada!“.

El ex defensa agregó que “cuando un jugador no salta y otro sí, varían las alturas. No hizo el movimiento para pegarle, el cayó y ahí le pegó“.

Rafael Olarra / Foto: Captura ESPN

En ese sentido, el “Flaco” planteó que la acción de Suárez fue distinta a la de Gabriel Suazo en el Superclásico, que le valió expulsión y dos de fechas de castigo al capitán de Colo Colo. “No es igual al de Suazo. Suazo salta y abre el brazo, le pega. No puedo esperar como central que el delantero me cabecee. La pelota va hacia atrás, él no puede llegar, salta el central y lo supera en estatura. Pero no hay intención de golpearlo para que no cabecee porque no tenía ninguna chance de hacerlo”, dijo.

La postura de Olarra fue refutada por Nicolás Peric, quien comentó que “Suárez le pega a la pelota con la espalda. Costa cayó mal porque le pegaron con el codo, gracias a Dios no se fracturó la tibia por la forma en que cae y Suárez da una vuelta y queda parado para el otro lado. Es tan fuerte el movimiento que queda mirando para la cancha. Ya, digamos que es un movimiento natural, ¡pero es un golpe! Lo golpea“.