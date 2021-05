Cris Martínez se debate entre las selecciones de Paraguay y Chile

A raíz de su gran momento en Huachipato, tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Sudamericana, el delantero Cris Martínez fue incluido en la lista preliminar de la selección de Paraguay para la Copa América 2021.

Así lo confirmó el propio atacante de los “acereros”, en entrevista con Radio ADN. “Estoy entre los 35 jugadores extranjeros considerados. Hay que seguir haciendo bien las cosas, de esa manera obviamente que se me va a abrir para que se me pueda dar la oportunidad de debutar en mi selección”, declaró.

En ese sentido, el atacante de 28 años explico que no ha tenido la posibilidad de charlar con el DT de Paraguay, Eduardo Berrizzo, “pero sí he tenido conversaciones con su cuerpo técnico”.

Sin embargo a Martínez se le preguntó por la posibilidad de jugar por la Roja, ya que cuenta con nacionalidad chilena. “Justamente lo he hablado con mi familia. Me han preguntado si me gustaría si es que tuviera la oportunidad y yo dije que sí. Chile es un país que me acogió súper bien, llegué cuando apenas tenía 17 años, llevo 10 años en el país, es donde futbolísticamente me hice como jugador y estoy agradecido infinitamente de Chile”, sostuvo al respecto el delantero que ha sido fundamental en el Huachipato de Juan José Luvera.

“Mis hijos y mi señora son chilenos, ya estoy radicado acá. Estoy eternamente agradecido del país por acogerme. Ojalá Dios quiera si me toca defender esta camiseta, lo haría como si fuera mi país”, continuó el atacante que en nuestro país ha defendido las camisetas de San Luis de Quillota, Deportes Temuco y la ya mencionada de Huachipato.